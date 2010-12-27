Срок исполнения до 10-го января Экономический вуз
Реферат по информатике 1 курс
Требуется написать реферат по информатике на свободную тему. Объём- 20-25 страниц, несколько фото, с содержанием.
Уровень 1 курса академии гос. службы.
Оплачу по яндекс деньгам сразу же. Срок- до утра 29-го.
Уже нашел интересную тему: Развитие и применение информационных технологий в общественно-политической жизни (желательно по ней)
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