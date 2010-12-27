Реферат по информатике 1 курс

$50
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Закрыт8 заявок437 просмотров

Требуется написать реферат по информатике на свободную тему. Объём- 20-25 страниц, несколько фото, с содержанием.

Уровень 1 курса академии гос. службы.

Оплачу по яндекс деньгам сразу же. Срок- до утра 29-го.

Уже нашел интересную тему: Развитие и применение информационных технологий в общественно-политической жизни (желательно по ней)

14 лет назад
maximka-g
Максим 
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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