Реферат по информатике 1 курс

Требуется написать реферат по информатике на свободную тему. Объём- 20-25 страниц, несколько фото, с содержанием.

Уровень 1 курса академии гос. службы.

Оплачу по яндекс деньгам сразу же. Срок- до утра 29-го.

Уже нашел интересную тему: Развитие и применение информационных технологий в общественно-политической жизни (желательно по ней)