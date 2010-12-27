Курсовая метрология, стандартизация и сертификация

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Требуется выполнение курсовой работы по предмету "метрология, стандартизация и сертификация". там нужно полное оформление курсовой работы, т.е. чертеж + сама курсовая с расчетами, введением заключением. чертеж в Compas (можно рассмотреть другие предложения)

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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