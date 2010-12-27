Курсовая "Строительная механика"

Требуется выполнение курсовой работы по предмету "метрология, стандартизация и сертификация". там нужно полное оформление курсовой работы, т.е. чертеж + сама курсовая с расчетами, введением заключением. чертеж в Compas (можно рассмотреть другие предложения)