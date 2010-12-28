ВКР по Инвестиционно-строительным проектам.

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Требуется выполнить ВКР по дисциплине:

"Инвестиционо-строительные проекты."

Тема работы: "Анализ инвестиционо-строительных проектов на примере строительства в Сахалинской области." Объект выбирается не сложный.

К работе необходимо также выполнить ряд заданий.

Все материалы целиком прикрепляем к проекту.

Оцените по стоимости и срокам.

13 лет назад
3A4ET
Зачёт 
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15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

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