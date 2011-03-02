Требуется выполнить ВКР по дисциплине: "Инвестиционо-строительные проекты." Тема работы: "Анализ инвестиционо-строительных проектов на примере строительства в Сахалинской области." Объект выбирается не сложный. К работе ...
Диплом-международный договор
Объем 70-75 страниц
план нужно согласовать
оригинальеость от 88%
сдача по главам, график уточняется
глава 1 10.01
срок на всю работу 01.02
цена 4000 р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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