Диплом-международный договор

$134
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка108 просмотров

Объем 70-75 страниц

план нужно согласовать

оригинальеость от 88%

сдача по главам, график уточняется

глава 1 10.01

срок на всю работу 01.02

цена 4000 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$134
25 дней
Все как и всегда на высшем уровне,мои рекомендации, только + 10
Работа была принята и моментально оплачена. рада совместной работе. +10

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад