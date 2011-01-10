Курсовая по менеджменту

$30
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Завершен1 заявка132 просмотра

Тема : Разрешение кроскультурных конфликтов в международных организациях. на примере

объем 30-35 страниц

поля 3-1-2-2, 14 кегль, 1,5 интервал

оформлять по методичке

оригинальность 88%

срок 3 января

цена 900 рублей

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней
Марина блестяще выполнила курсовую работу, нет никаких нареканий, все как всегда на + 10 баллов
Всегда буду очень благодарна Елене в первую очередь за оперативность оплаты! Никто из моих заказчиков так четко и своевременно не производит оплату! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад