Курсовая проектирование зубчатой передачи

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Предмет: Проектирование зубчатой передачи (устройство судна)

Вид работы: Курсовая работа

Объем: по заданию

Срок сдачи: 11.01 (или укажите свой, реальный)

Стоимость укажите свою.

14 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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