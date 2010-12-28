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Курсовая проектирование зубчатой передачи
Предмет: Проектирование зубчатой передачи (устройство судна)
Вид работы: Курсовая работа
Объем: по заданию
Срок сдачи: 11.01 (или укажите свой, реальный)
Стоимость укажите свою.
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