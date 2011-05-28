Курсовой проект по финансам

$30
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Завершен1 заявка241 просмотр

Курсовой проект по финансам

Специальность: Финансы и деньги, кредит, банки.

Темы в приложении.

Объем работы 30-35 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме, какую тему можете выполнить

Срок сдачи 19.02.2011 до 02 часов ночи МСК

Бюджет 900 руб за один курсовой проект

Нумерация внизу по центру.

Сноски в квадратных скобках.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$30
4 дня
Отличный автор! Очередной проект был выполнен Татьяной отлично, что не удивляет, а только радует!!! Очень надежный и грамотный специалист! Сотрудничеством с ней очень доволен! Надеюсь на дальнейшее общение и постоянную поддержку! Только самые лучшие рекомендации! Максимальные 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
И снова работа с Константином приносит исключительно положительные эмоции! Надежность, ответственность, готовность принимать активное участие в работе ради достижения наивысшего результата - вот,что отличает Константина от большинства других заказчиков. Всегда рада с Вами работать:)

Заявки фрилансеров

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад