Требуется выполнить ВКР по дисциплине: "Инвестиционо-строительные проекты." Тема работы: "Анализ инвестиционо-строительных проектов на примере строительства в Сахалинской области." Объект выбирается не сложный. К работе ...
Курсовой проект по финансам
Курсовой проект по финансам
Специальность: Финансы и деньги, кредит, банки.
Темы в приложении.
Объем работы 30-35 страниц.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме, какую тему можете выполнить
Срок сдачи 19.02.2011 до 02 часов ночи МСК
Бюджет 900 руб за один курсовой проект
Нумерация внизу по центру.
Сноски в квадратных скобках.
Выбранный исполнитель
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