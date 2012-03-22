Менеджмент, курсовой проект

Тема: Анализ деятельности медицинского представителя в продвижении лекарственных средств. Работа с практической частью. Объём: 25 стр. Срок: 3-4 дня. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Бизнес план создания компании услуг (на примере страхового брокера)
Нужна только практическая часть - объём 30-35 страниц, без учёта приложении
сроки 4-5 дней (первая версия для сверки)
есть исходные данные по ассортиментной матрице и заготовка для финансового плана
после сверки работы с преподавателем, надо будет сделать материалы для защиты ( презентация в РР + речь)
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