Менеджмент, курсовой проект

Тема: Бизнес план создания компании услуг (на примере страхового брокера)

Нужна только практическая часть - объём 30-35 страниц, без учёта приложении

сроки 4-5 дней (первая версия для сверки)

есть исходные данные по ассортиментной матрице и заготовка для финансового плана

после сверки работы с преподавателем, надо будет сделать материалы для защиты ( презентация в РР + речь)