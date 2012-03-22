Диплом Автоматизированный участок групповой обраб.

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Диплом. Автоматизированный участок групповой обработки деталей типа корпус. С чертежами. Жду приблизительную стоимость и сроки. Методичку и др.материалы вышлю позже.

12 лет назад
Ovod13
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад