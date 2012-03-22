Курсовая по проектированию информационных систем

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Курсовая должна быть оформлена по методичке (имеется), вкл в себя пояснительную записку.

оставляйте предложения с icq, если вы разбираетесь в предмете и сможете помочь.

12 лет назад
kuprumm
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад