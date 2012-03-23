Реферат физкультура

$8
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Реферат по физкультуре

Тема Движение и Здоровье

8-10 страниц

14 шрифт TNR

Антиплагиат от 70%

Срок исполнения до 4 дней строго!

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
nataleta
Наташа 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$8
2 дня
Работа была выполнена в кратчайшие сроки (в считанные часы), качественно. Уникальность - 100%! Спасибо! Мои рекомендации
Хороший заказчик. Адекватное отношение, моментальная оплата и приятное общение. Рекомендую!