Курсовая психология 4614

тема Особенности межличностных отношений детей с интеллектуальными нарушениями

материалы по работе: http://zalil.ru/32919882

комментарии руководителя:

В содержании работы должны быть указаны страницы, во 2 главе должен быть параграф о методах исследования.

2) В введении должна быть указана научная новизна или практическая значимость работы.

3) Объем в 15 стр. теоретической части явно недостаточен. Она должна быть 25-30 стр. Желательно, чтобы появился параграф о различиях в межличностных отношениях детей олигофренов разного пола.

4) Для курсовой необходимо проведение как минимум 3 диагностических методик, которые должны быть описаны во второй главе (процедура проведения, что выявляют, ссылка на описание методики в литературе).

5) Формулировку темы нужно изменить, т.к. вы исследуете «особенности межличностных отношений детей-олигофренов разного пола», а не особенности детей-олигофренов и здоровых.

6) Нужны статистические сравнения статусов мальчиков и левочек по Т-критерию Стьъдента, а не только %. Это ведь психологическая работа, а не педагогическая.

7) Необходимо объяснение выявленных различий в количественном и качественном анализе (интерпретация результатов исследования!). На каком основании Вы говорите о благоприятной атмосфере в группе, если среднее значение отрицательных статусов выше взаимных, преобладающим является маргинальный вариант. Вообще, возникает вопрос как вы высчитывали статус детей, по какой формуле?

8) В заключении Вы пишете о поло-ролевой идентификации детей и коэффициенте удовлетворенности отношениями со сверстниками (но Вы их не исследовали, а надо было измерить!).

9) 12 литературных источников явно недостаточно для этой работы ( минимум 30), половина из них должны быть за последние 5-10 лет (желательно журнальные статьи по теме исследования).

срок 24.03.12