Курсовая психология 4614

Предмет:Игровые методики. Практическая работа 1-я часть. Экспертный анализ просмотренного досугового (театролизовано-игрового) мероприятия по след.плану: 1)соответствие содержания программы интересов аудитории. 2)сценографическое решение: а)роль художествено-декоративного оформления, его сценарно-режисёрские функции. б)сценарно-режисёрские функции свето-цветового оформление. в) сценарно-режисёрские функции звукового оформления. г) художественно-образное решение(какие типы художественного образа присутствовали,как создали и что выражали) 3)Экспертное ...
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тема Особенности межличностных отношений детей с интеллектуальными нарушениями
материалы по работе: http://zalil.ru/32919882
комментарии руководителя:
В содержании работы должны быть указаны страницы, во 2 главе должен быть параграф о методах исследования.
2) В введении должна быть указана научная новизна или практическая значимость работы.
3) Объем в 15 стр. теоретической части явно недостаточен. Она должна быть 25-30 стр. Желательно, чтобы появился параграф о различиях в межличностных отношениях детей олигофренов разного пола.
4) Для курсовой необходимо проведение как минимум 3 диагностических методик, которые должны быть описаны во второй главе (процедура проведения, что выявляют, ссылка на описание методики в литературе).
5) Формулировку темы нужно изменить, т.к. вы исследуете «особенности межличностных отношений детей-олигофренов разного пола», а не особенности детей-олигофренов и здоровых.
6) Нужны статистические сравнения статусов мальчиков и левочек по Т-критерию Стьъдента, а не только %. Это ведь психологическая работа, а не педагогическая.
7) Необходимо объяснение выявленных различий в количественном и качественном анализе (интерпретация результатов исследования!). На каком основании Вы говорите о благоприятной атмосфере в группе, если среднее значение отрицательных статусов выше взаимных, преобладающим является маргинальный вариант. Вообще, возникает вопрос как вы высчитывали статус детей, по какой формуле?
8) В заключении Вы пишете о поло-ролевой идентификации детей и коэффициенте удовлетворенности отношениями со сверстниками (но Вы их не исследовали, а надо было измерить!).
9) 12 литературных источников явно недостаточно для этой работы ( минимум 30), половина из них должны быть за последние 5-10 лет (желательно журнальные статьи по теме исследования).
срок 24.03.12
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