Диплом по управлению проектом Срочно

$500
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Написать диплом на тему: Управление проектом страхования опасных производственных объектов на примере страховой компании.

Срок - 10дней

Методичка приложена.

Материал про производственные объекты есть в электронном виде.

12 лет назад
olgavlaskina1987
Ольга Власкина 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Edel_Weiss
УУУУ 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва(-1)
12 лет назад
$500
10 дней
Хороший исполнитель, быстро откликнулась на просьбу. Рекомендую!