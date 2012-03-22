Диплом по маркетингу

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Вид работы: Дипломная работа

Тема: Товарная политика типографии

Объём работы: 70–90 стр

Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)

Срок: 3–4 недели

12 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$165
21 день
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    12 лет назад