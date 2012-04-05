Курсовая работа (Налоги и налогообложение)

Написать диплом на тему: Управление проектом страхования опасных производственных объектов на примере страховой компании. Срок - 10дней Методичка приложена. Материал про производственные объекты есть в электронном виде.
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Курсовая работа, теоретическая.
Тема: "Механизм налогообложения прибыли и его совершенствование".
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Срок: до 5.04.12
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Методичка в наличии.
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