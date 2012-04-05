Курсовая работа (Налоги и налогообложение)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Курсовая работа, теоретическая.

Тема: "Механизм налогообложения прибыли и его совершенствование".

Объем: 30л.

Срок: до 5.04.12

Бюджет: 1100р.

Методичка в наличии.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов