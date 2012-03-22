Диплом, стратегический менеджмент

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Тема: Оптимизация системы управления компанией

объём 80-90 страниц

срок 30 дней

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад