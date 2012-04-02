Курсовая работа менеджмент/маркетинг

Тема: Оптимизация системы управления компанией объём 80-90 страниц срок 30 дней
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Тема "Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия сферы туризма (ООО «Вокруг земли»)
План
Введение (примерно 2 стр.)
Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности предприятия (примерно 9 страниц)
1.1. Сущность и особенности конкурентоспособности предприятия
1.2. Конкурентные стратегии предприятия на рынке услуг и методы оценки конкурентоспособности
Глава 2. Анализ конкурентоспособности ООО «Вокруг земли» и рекомендации по ее повышению
2.1. Анализ конкурентоспособности предприятия
2.2. Рекомендации по повышению конкурентоспособности ООО «Вокруг земли»
Заключение (примерно 2 страницы)
Список литературы. ( примерно 12 источников)
Объем - 30 стр. + приложения
анти - 85%
Срок - 30 марта.
Гонорар - 800 руб.
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