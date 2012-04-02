Курсовая работа менеджмент/маркетинг

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Тема "Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия сферы туризма (ООО «Вокруг земли»)

План

Введение (примерно 2 стр.)

Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности предприятия (примерно 9 страниц)

1.1. Сущность и особенности конкурентоспособности предприятия

1.2. Конкурентные стратегии предприятия на рынке услуг и методы оценки конкурентоспособности

Глава 2. Анализ конкурентоспособности ООО «Вокруг земли» и рекомендации по ее повышению

2.1. Анализ конкурентоспособности предприятия

2.2. Рекомендации по повышению конкурентоспособности ООО «Вокруг земли»

Заключение (примерно 2 страницы)

Список литературы. ( примерно 12 источников)

Объем - 30 стр. + приложения

анти - 85%

Срок - 30 марта.

Гонорар - 800 руб.

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12 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$25
8 дней
Отличная работа. Все сделано качественно. + 10!
Спасибо за интересное задание, приятное общение и своевременную оплату. +100
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