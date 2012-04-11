Курсовая работа финансы и кредит

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Тема "Выручка от реализации, ее состав и структура, методы расчета."

Введение (цель, задачи, объект, предмет, методы, актуальность)

Главы 2-3 (теория и практика)

объем - 30 стр + приложения

Срок - 2 апреля

анти - 75 %

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12 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$27
4 дня
Отличная работа, сделана в срок - рекомендую! +10
Приятно работать с умными людьми) Рекомендую на 100% С уважением, Раиса