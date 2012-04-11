Курсовая работа финансы и кредит

Тема: Оптимизация системы управления компанией объём 80-90 страниц срок 30 дней
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Тема "Выручка от реализации, ее состав и структура, методы расчета."
Введение (цель, задачи, объект, предмет, методы, актуальность)
Главы 2-3 (теория и практика)
объем - 30 стр + приложения
Срок - 2 апреля
анти - 75 %
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