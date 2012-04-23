Негосударственные пенсионные фонды

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки158 просмотров
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Необходимо выполнить дипломную работу, на тему:"Негосударственные пенсионные фонды: опыт, проблемы и перспективы развития", объем 70-90 стр., оригинальность текста по системе "Антиплагиат" 65-70 %, методичку прикладываю! Сначала нужен будет план, согласовываем его с руководителем, а далее уже написание работы!

Срок выполнения с момента согласования плана 12 дней!

Цена?

12 лет назад
sd0407
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$117
14 дней
Валентина ответственный и грамотный исполнитель. Диплом закончила раньше установленного срока! Продолжим сотрудничество! Рекомендую!
Еще один успешный совместный с Дмитрием. От сотрудничества остались только положительные впечатления. Спасибо!