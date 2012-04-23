Необходимо выполнить дипломную работу, на тему:"Негосударственные пенсионные фонды: опыт, проблемы и перспективы развития", объем 70-90 стр., оригинальность текста по системе "Антиплагиат" 65-70 %, методичку прикладываю! Сначала нужен будет план, согласовываем его с руководителем, а далее уже написание работы!

Срок выполнения с момента согласования плана 12 дней!

Цена?