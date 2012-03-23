Доработка курсовой менеджмент

Имеется готовая курсовая работа.

Тема: ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Введение

Глава 1. Методические основы процесса стратегического управления

1.1. Понятие и составляющие стратегического управления

1.2. Объекты стратегического управления

1.3. Сравнение стратегического и оперативного управления

1.4. Осознание необходимости стратегического планирования для эффективной деятельности предприятия

Глава 2. Анализ существующего состояния и процесс стратегического управления

2.1. Анализ процесса стратегического управления

2.2. Основные этапы стратегического управления

Глава 3. Формирование процесса стратегического управления

Заключение

Список использованной литературы

В тексте много заимствований из учебников, как следствие, 19% по антиплагиату.

Требуется уникализировать до 70% по антиплагиату, одновременно сократив объем работы с 38 листов до 25-30.

Срок исполнения до 2 дней.

Работу вышлю потенциальному исполнителю