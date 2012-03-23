Курсовая работа по административному праву

Требуется автор для написания курсовой по административному праву. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: Финансовый контроль: содержание, правовые аспекты, функционирование и развитие;

Предмет: Актуальные проблемы и тенденции развития административного права.

Факультет: Юридический

Объем: 40 листов

В наличии план с пожеланиями и методичка. В курсовой нужны примеры из судебной практики.

Цена: 900р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты

Срок общей сдачи работы: 5 апреля

Срок сдачи 1-й главы: 26-27 марта

25 марта нужно выслать половину 1-й главы и введение.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «административное право»

ICQ: 406 -194 -503