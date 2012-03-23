Курсовая работа по административному праву

Необходимо ДОРАБОТАТЬ ИЛИ НАПИСАТЬ ЗАНОВО диплом на тему:"Взаимодействие органов самоуправления с общественными организациями." Имеется содержание работы и написана первая глава, с рекомендациями по исправлению недочетов от руководителя! Все материалы прикладываю! Срок 7 дней!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для написания курсовой по административному праву. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Тема: Финансовый контроль: содержание, правовые аспекты, функционирование и развитие;
Предмет: Актуальные проблемы и тенденции развития административного права.
Факультет: Юридический
Объем: 40 листов
В наличии план с пожеланиями и методичка. В курсовой нужны примеры из судебной практики.
Цена: 900р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты
Срок общей сдачи работы: 5 апреля
Срок сдачи 1-й главы: 26-27 марта
25 марта нужно выслать половину 1-й главы и введение.
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «административное право»
ICQ: 406 -194 -503
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