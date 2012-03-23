Курсовой проект по экономике

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курсовой проект по предмету экономика жд транспорта.

Срок по нему 1-1,5 недели

Предпоследняя цифра шифра 3, а последняя 5 (т.е. 35)

Работа должна быть выполнена на высоком уровне!

Файл прикрепляю, но не все остальные вышлю кого заинтересует так как большой объем!!!

Жду предложений по цене!!

12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад