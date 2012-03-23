Курсовой - ТММ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Варианты 4, 5, 11.

Задание, варианты, пример http://files.mail.ru/ZCZM1F

Методички и т.д. http://bkutepov-tmm.narod.ru/

в примере делается 1, 2, 3 листы А1

А мне нужен только 1 и 3 лист из примера, как по прикрепленному фото Задания.

Стоимость и сроки?

12 лет назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранный исполнитель
sitydm
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-3)
12 лет назад
$150
14 дней
Работа не выполнена. Очень не доволен сотрудничеством!
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