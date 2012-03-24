Курсовая работа Спасательная техника

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “ Организация производства на предприятиях отрасли “ Вариант – Последняя таблица девятая строка Попова Ю.С.(методичка задания) Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке ...
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Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.
Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “ Спасательная техника и базовые машины “
Вариант – 10
Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке –
Также прилагаем условия сотрудничества и требования к оформлению работ. Применять последние в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу (из архива по ссылке).
Готовую работу необходимо высылать на е-мейл — [email protected]
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Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.
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