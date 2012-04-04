Курсовая по маркетингу-2

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маркетинг-курсовая на тему:«Разработка нового товара как рыночная стратегия фирмы. Реализация концепции нового товара».

12 лет назад
lipreferat
Новиков 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
erikwithagun
Александр 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Благодарим за работу, всё в срок!
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