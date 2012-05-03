Дипломная работа по лингвистике

С Екатериной сотрудничать очень понравилось. Несмотря на то, что это новый заказчик, никаких сомнений в ее порядочности и компетентности не возникало. Тз четкое, оплата - моментальная, все очень профессионально и оперативно. Очень рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества!