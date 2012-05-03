Дипломная работа по лингвистике

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Предмет:Когнитивная лингвистика

Тема:Вербализация национально-ориентированных скриптов на примере скрипта “privacy”

Требования:Предоставлена курсовая работа ее как за основу работы.

Объем: 60 стр

12 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$80
14 дней
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