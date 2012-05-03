Дипломная работа по лингвистике

Вид работы: Дипломная работа Тема: Взаимодействие органов МВД России с органами исполнительной власти Объём работы: 70–90 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 3–4 недели
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Предмет:Когнитивная лингвистика
Тема:Вербализация национально-ориентированных скриптов на примере скрипта “privacy”
Требования:Предоставлена курсовая работа ее как за основу работы.
Объем: 60 стр
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