Курсовая работа бизнес план/менеджмент

Тема "Реализация бизнес идеи на примере со сделками по недвижимости " (т.е. на примере любого агентства недвижимости г. Москва)

Объем - 30 стр. + приложения.

анти - 75%

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Срок - 30 марта.

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