Дипломная работа по бухгалтерскому учету

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дипломная на тему - формирование информационной системы управленческого учета и анализа налоговых затрат

план есть

1 Глава

1Теоретико-методические основы системы управленческого учета и анализа

налоговых затрат

1.1 Сущность понятия и классификация налоговых затрат

1.2 Диалектическая взаимосвязь управленческого учета системы налогообложения

предприятия

1.3 Теоретические аспекты управленческого учета и анализа налогооблагаемой

базы

дальше план пока руководитель не дал.

срок первой главы 1-2 апреля.

12 лет назад
elena100
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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