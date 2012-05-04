Дипломная работа по бухгалтерскому учету

тема связи с общественностью как инструмент продвижения туристического продукта (на примере турфирмы "лето") 1 глава есть нужно 2 и 3 главу. срок второй главы 29 марта. план есть
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дипломная на тему - формирование информационной системы управленческого учета и анализа налоговых затрат
план есть
1 Глава
1Теоретико-методические основы системы управленческого учета и анализа
налоговых затрат
1.1 Сущность понятия и классификация налоговых затрат
1.2 Диалектическая взаимосвязь управленческого учета системы налогообложения
предприятия
1.3 Теоретические аспекты управленческого учета и анализа налогооблагаемой
базы
дальше план пока руководитель не дал.
срок первой главы 1-2 апреля.
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