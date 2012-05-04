Дипломная работа туризм

Тема «Методика обучения детей среднего дошкольного возраста изобразительной деятельности по программе «Истоки». (на примере МДОУ) Программа прилагается. Есть первая глава , но там надо все вычистить. Объем 30 стр. + приложения ссылки подстрочные анти- 80% Срок - 31 марта Уважаемые ...