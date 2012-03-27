Рецензия на диплом

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок216 просмотров
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Нужна рецензия на диплом по предмету экономика на предприятии на тему "управление персоналом на предприятии"

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12 лет назад
lapa_web
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
74 отзыва
12 лет назад
$10
2 дня
Елена честный исполнитель.Она справилась с заданием!Очень довольна!Спасибо за работу!Рекомендую!!!
Сотрудничеством довольна.
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