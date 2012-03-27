Тема: Современные кредитные продукты коммерческих банков и направления их совершенсотвования (на примере Альфа-банк) срок 30 дней объём 85-90 страниц презентация для защиты 12-15 слайдов и речь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна рецензия на диплом по предмету экономика на предприятии на тему "управление персоналом на предприятии"
Диплом отправлю тому кого выберу исполнителем!
Оплата WebMoney!!!
- Похожие заказы
- $250Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Нужно оформить Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по ГОСТу (130К знаков). Автореферат отдельно. Сочинить новизну, научную задачу. Основные этапы работ не нужно писать заголовком. http://www.aspirantura.spb.ru/ http://www.mephi.ru/science/soiskateli_uchenyh_stepeney/ + написать 2 статьи на тему работы авторские интересные статьи Тема диссертации: РАЗРАБОТКА И ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
дипломная на тему - формирование информационной системы управленческого учета и анализа налоговых затрат план есть 1 Глава 1Теоретико-методические основы системы управленческого учета и анализа налоговых затрат 1.1 Сущность понятия и классификация налоговых затрат 1.2 Диалектическая взаимосвязь управленческого учета системы налогообложения предприятия 1.3 Теоретические ...Закрыт12 лет назад
тема связи с общественностью как инструмент продвижения туристического продукта (на примере турфирмы "лето") 1 глава есть нужно 2 и 3 главу. срок второй главы 29 марта. план естьЗакрыт12 лет назад
- $30
Курсовая работа география) Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Объем работы 25–30 страниц. Ссылки квадратные на каждой второй странице. Оригинальность работы 85% . Методичка по оформлению вышлю отдельно Все сделать точно по методическим указаниям. Тема работы в приложении. Требуется ...Закрыт12 лет назад
Тема «Методика обучения детей среднего дошкольного возраста изобразительной деятельности по программе «Истоки». (на примере МДОУ) Программа прилагается. Есть первая глава , но там надо все вычистить. Объем 30 стр. + приложения ссылки подстрочные анти- 80% Срок - 31 марта Уважаемые ...Закрыт12 лет назад
тема любая методичка ожидается сроки 04-05-2012Закрыт12 лет назад
Объем работы:10-20 страниц Требуемый процент уникальности текста в антиплагиат.ру: от 70% Срок 31-03-2012Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
срок 02-04-2012 15 стр Требуемый процент уникальности текста в антиплагиат.ру: от 50Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуемый процент уникальности текста в антиплагиат.ру: от 80% Первая часть к 15-04-2012 Полностью работа 27-04-2012 70 стрРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад