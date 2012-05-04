дипломная на тему - формирование информационной системы управленческого учета и анализа налоговых затрат план есть 1 Глава 1Теоретико-методические основы системы управленческого учета и анализа налоговых затрат 1.1 Сущность понятия и классификация налоговых затрат 1.2 Диалектическая взаимосвязь управленческого учета системы налогообложения предприятия 1.3 Теоретические ...
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Курсовая работа география)
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Объем работы 25–30 страниц.
Ссылки квадратные на каждой второй странице.
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Все сделать точно по методическим указаниям.
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Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
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