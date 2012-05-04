Курсовая работа география)

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Объем работы 25–30 страниц.

Ссылки квадратные на каждой второй странице.

Оригинальность работы 85% .

Методичка по оформлению вышлю отдельно

Все сделать точно по методическим указаниям.

Тема работы в приложении.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.

Бюджет 30 у.е.(900 руб.)

Срок сдачи работы до 31.03.2012 до 02 часов ночи МСК