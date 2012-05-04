Реферат по логопедии-2

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Необходимо написать реферат

Антиплагиат от 70%

Объем 20 стр.

Дизартрия, дислалия, ринофония, нарушение произносительной стороны речи.

Точную формулировку темы и план реферата вышлю авторам.

Срок после принятия исполнителя 3-4 дня

12 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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