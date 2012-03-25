Курсовая Переходные процессы

Тема: Современные кредитные продукты коммерческих банков и направления их совершенсотвования (на примере Альфа-банк) срок 30 дней объём 85-90 страниц презентация для защиты 12-15 слайдов и речь
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Тип работы – курсовая
Предмет – Переходные процессы
Тема работы – Расчет трехфазного короткого замыкания в сложной электрической системе
Чертежи есть, сколько неизвестно.
Переходки курсач
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Электрические машины
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в методичке по электрическим машинам есть опечатки. их отдельно вышлю потом
Предлагайте цену.
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