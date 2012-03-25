Отчет по преддипломной практике

Тип работы – курсовая Предмет – Переходные процессы Тема работы – Расчет трехфазного короткого замыкания в сложной электрической системе Чертежи есть, сколько неизвестно. Переходки курсач http://depositfiles.com/files/fpqtpku9q Электрические машины http://depositfiles.com/files/dqappn6rn в методичке по электрическим машинам есть опечатки. их отдельно вышлю потом Предлагайте цену.