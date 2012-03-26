Таможенное дело_диплом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Методичка и примерный план в приложении.

Срок - 13.04, но сдавать последовательно.

Антиплагиат - от 75%.

12 лет назад
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$160
10 дней
  • Похожие заказы

  • Диплом, банковское дело

    $250

    Тема: Современные кредитные продукты коммерческих банков и направления их совершенсотвования (на примере Альфа-банк) срок 30 дней объём 85-90 страниц презентация для защиты 12-15 слайдов и речь

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат по МСФО

    Нужен реферат по МСФО Реферат состоит из трех теоретических вопросов. Есть и практическая часть: две задачи (учет ОС) Теория: 1. Учет краткосрочных обязательств. 2. Учет долгосрочных обязательств. 3. Учет облигаций. Номинальная и рыночная процентная ставки при ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Курсовая Переходные процессы

    Тип работы – курсовая Предмет – Переходные процессы Тема работы – Расчет трехфазного короткого замыкания в сложной электрической системе Чертежи есть, сколько неизвестно. Переходки курсач http://depositfiles.com/files/fpqtpku9q Электрические машины http://depositfiles.com/files/dqappn6rn в методичке по электрическим машинам есть опечатки. их отдельно вышлю потом Предлагайте цену.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая работа Электромеханика

    Тип работы – курсовая Предмет -Электромеханика(Электрические машины) Тема работы – Проектирование турбогенератора Чертежи есть, сколько без понятия Переходки курсач http://depositfiles.com/files/fpqtpku9q Электрические машины http://depositfiles.com/files/dqappn6rn в методичке по электрическим машинам есть опечатки. их отдельно вышлю потом Предлагайте цену.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом, инвестиции

    Диплом дисциплина инвестиции тема: "формирование и реализация инвестиционной стратегии на предприятии". объем не больше 100стр. (1 глава уже написана) Предлагайте цену.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат по логопедии-2

    Необходимо написать реферат Антиплагиат от 70% Объем 20 стр. Дизартрия, дислалия, ринофония, нарушение произносительной стороны речи. Точную формулировку темы и план реферата вышлю авторам. Срок после принятия исполнителя 3-4 дня

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рецензия на диплом

    $50

    Нужна рецензия на диплом по предмету экономика на предприятии на тему "управление персоналом на предприятии" Диплом отправлю тому кого выберу исполнителем! Оплата WebMoney!!!

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад