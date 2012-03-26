Таможенное дело_диплом

Тема: Современные кредитные продукты коммерческих банков и направления их совершенсотвования (на примере Альфа-банк) срок 30 дней объём 85-90 страниц презентация для защиты 12-15 слайдов и речь
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Методичка и примерный план в приложении.
Срок - 13.04, но сдавать последовательно.
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