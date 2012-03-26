ТЗ на курсовую по электротехнике

Имеется ПЗ.

Нужно написать Техническое задание. По электротехнике примера нет, но есть по другому предмету - ТЗ ТОАУ.rtf Нужно сделать аналогичное, но по электротехнике.

Курсовая в архиве кп.rar

Задание в Dokument.rtf

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