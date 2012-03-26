Курсовая работа по стилистике англ. яз.

Имеется ПЗ. Нужно написать Техническое задание. По электротехнике примера нет, но есть по другому предмету - ТЗ ТОАУ.rtf Нужно сделать аналогичное, но по электротехнике. Курсовая в архиве кп.rar Задание в Dokument.rtf Жду предложений по цене и срокам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно выполнить курсовую работу по стилистике английского языка (каламбур; с практической частью).
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Предмет, дисциплина: Социальная работа Тема работы: Профилактика наркомании в молодежной среде Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: 40 страниц Срок выполнения: до 3 дней СТРОГО! Антиплагиат от 70% Структура курсовой: Введение (3-5 страниц) Обоснование выбранной темы Глава ...Завершен12 лет назад
Методичка и примерный план в приложении. Срок - 13.04, но сдавать последовательно. Антиплагиат - от 75%.Закрыт12 лет назад
Необходимо выполнить практическую часть работы по оценке стоимости предприятия. Срок - 5 днейЗакрыт12 лет назад
Нужен реферат по МСФО Реферат состоит из трех теоретических вопросов. Есть и практическая часть: две задачи (учет ОС) Теория: 1. Учет краткосрочных обязательств. 2. Учет долгосрочных обязательств. 3. Учет облигаций. Номинальная и рыночная процентная ставки при ...Завершен12 лет назад
нужен отчет по преддипломной практике отеля ТОАЗ города Санкт Петербург, 30 листов. Есть методичка, в которой указано какие пункты должны быть рассмотрены Предлагайте цену.Закрыт12 лет назад
Тип работы – курсовая Предмет – Переходные процессы Тема работы – Расчет трехфазного короткого замыкания в сложной электрической системе Чертежи есть, сколько неизвестно. Переходки курсач http://depositfiles.com/files/fpqtpku9q Электрические машины http://depositfiles.com/files/dqappn6rn в методичке по электрическим машинам есть опечатки. их отдельно вышлю потом Предлагайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тип работы – курсовая Предмет -Электромеханика(Электрические машины) Тема работы – Проектирование турбогенератора Чертежи есть, сколько без понятия Переходки курсач http://depositfiles.com/files/fpqtpku9q Электрические машины http://depositfiles.com/files/dqappn6rn в методичке по электрическим машинам есть опечатки. их отдельно вышлю потом Предлагайте цену.Закрыт12 лет назад
Диплом дисциплина инвестиции тема: "формирование и реализация инвестиционной стратегии на предприятии". объем не больше 100стр. (1 глава уже написана) Предлагайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать реферат Антиплагиат от 70% Объем 20 стр. Дизартрия, дислалия, ринофония, нарушение произносительной стороны речи. Точную формулировку темы и план реферата вышлю авторам. Срок после принятия исполнителя 3-4 дняРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад