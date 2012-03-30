Курсовая Товарищество как ЮЛ

Магистерская диссертации экономика Тема и методичка в приложении. Первоначально нужен план для согласования Примерная структура плана в приложении (на примере другой темы) Тему рассмотреть с использованием самых последних и актуальных документов, точных данных и статистики. Тема рассматривается на примере конкретной организации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Курсовая по гражданскому праву Товарищество как юридическое лицо.
Методические указания во вложении.
Срок 4 апреля.
Объем работы 25 стр.
- Похожие заказы
- $300Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Курсовая работа Информационные технологии в экономике Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте стоимость и срок выполнения! Требуется качественная ...Закрыт12 лет назад
тема Бухгалтерский учет финансовых вложений (краткосрочных и долгосрочных) коммерческой организации методичка позднее работа: http://zalil.ru/32974737 1) необходимо сократить теорию, добавить больше практического материала. 2) работа должна быть выполнена по литературе, указанной в методичкеЗакрыт12 лет назад
- $50
Следует написать 1 раздел опираясь на первые разделы двух диссертаций (их вышлю на email) то есть по сути рерайт. Приблизительный объем 50-55 листов Авторство 80-85% Также добавить сноски на литературу. Тема: Организационно-экономическое обоснование эффективного функционирования масложирового подкомплекса Первый раздел 1.Теоретические и ...Закрыт12 лет назад
Тема Разработка верхнего уровня системы управления контролем и слежением за автотранспортом по объекту ОАО «АТХ-43» АТХ-43 придуманное нами автотранспортное хозяйство -43) На объекте ОАО»АТХ-43» находятся 7 транспортных средств: - автоцистерны транспортные (2); - трактора (3); - грузовики самосвалы (2). нужно разработать ...Закрыт12 лет назад
- $150
Тема: Особенности реализации бюджетной политики РФ на современном этапе объём 75-80 страниц резентация, речь сроки: 14 дней на черновой вариант, далее 5-6 дней на доработкиЗавершен12 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве Объём работы: 70–90 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 15-20 дней План работы: нуженЗакрыт12 лет назад
- $50
ПРЕДМЕТ – Мировое страховое хозяйство СРОК до суботы 16.00мск! доклады по темам: 1."Страховой рынок ЕС" или "Страховые рынки ЕС", или "Уровень развития отраслей страхования в ЕС/на рынках ЕС". 2. "Страховой рынок НАФТА" или ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задание во вложении. Вариант 33.Закрыт12 лет назад
срок 17-04-2012 БЖД и эконом. часть методичка есть 100 стрРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад