Срочно диплом по оплате труда в образ. учреждении

Магистерская диссертации экономика Тема и методичка в приложении. Первоначально нужен план для согласования Примерная структура плана в приложении (на примере другой темы) Тему рассмотреть с использованием самых последних и актуальных документов, точных данных и статистики. Тема рассматривается на примере конкретной организации ...
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вид: диплом
тема: "Новая система оплаты труда в учреждениях образования Республики
Саха (Якутия)"
объем: 60-70
есть план, план можно менять.
есть много материалов по теме.
есть диплом, его часть не соответствует теме.
можно и нужно доработать существующий, чтобы он соответствовал теме.
все в приложении
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