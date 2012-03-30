Срочно диплом по оплате труда в образ. учреждении

нужен до вечера понедельника.

срок, стоимость, % уникальности?

вид: диплом

тема: "Новая система оплаты труда в учреждениях образования Республики

Саха (Якутия)"

объем: 60-70

есть план, план можно менять.

есть много материалов по теме.

есть диплом, его часть не соответствует теме.

можно и нужно доработать существующий, чтобы он соответствовал теме.

все в приложении