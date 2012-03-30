Диплом по логопедии

Нужен диплом. Тема - "Разработка фирменного стиля предприятия". Есть методичка, но отношения к дизайну она не имеет никакого. Всвязи с этим в первую очередь хотелось бы получить план диплома. Может быть кто то выполнял похожие работы и может ...