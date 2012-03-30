Диплом по логопедии

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Информационно-измерительные системы" Срок выполениния 10 апреля Тема работы: Функциональный модуль информационно-измерительной системы для определения степени ожога Требования в аттаче Выполнение согласно задания, плана на 2 листах.
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