Магистрская диссертация по когнитивной лингвистике (просьба писать только хорошо разбирающимся в предмете людям!) НА ОСНОВЕ диплома (отличный диплом, 50 стр «Концепт NATIONAL IDENTITY как ценность на примере англоязычных масс-медиа "). Тема диссертации: „Особенности репрезентация лингвокультурного концепта NATIONAL IDENTITY в региональных вариантах английского языка“ Цитата из науч. рука: „Интересным представляется обращение к американским, канадским и другим вариантам английского“ (переписку с ней предоставлю). Все требования к работе в приложенном файле.

Рассмотрю ваши предложения по цене. И еще раз подчеркну, что мне нужен человек, который хорошо (а лучше отлично) разбирается в данной области знаний).

Практического материала (примеров из корпусных баз данных и других источников) надо будет много. Срок до начала мая (только теор. часть, практическая часть - до сентября- октября.) ОБЪЕМ 70 стр. без учёта приложений

Вот ПЛАН:

Магистрская диссертация.

Тема «Особенности репрезентация лингвокультурного концепта NATIONAL IDENTITY в региональных вариантах английского языка»

Теоретическая часть:

Содержание

Введение

Глава I. Идентичность как объект междисциплинарного исследования. (здесь необходимо рассмотреть понятие «идентичность» с разных точек зрения)

1. Понятие «идентичность» в социологии (сюда identity crisis или в психологию, или и туда и туда)

2. Понятие «идентичность» в философии (возможно объединить с социологией)

3. Понятие «идентичность» в психологии

4. Понятие «идентичность» в культурологи

5. Понятие «идентичность» в политологии. Если в политологии не, то надо сказать, что это плохо, ведь задача политологии – провести народ за собой, а это можно сделать с использованием представлений об идентичности народа и каждого отдельного человека (пишу грубо, с преподавателем обсуждали очень быстро).

Итог примерно такой: все обсуждая идентичность, обсуждают язык и как это выражается в нём.

Глава II. Отражение «идентичности» в языке.

1. Лингвокультурный концепт IDENTITY (характеристика самого концепта)

2. Особенности репрезентации и функционирования концепта IDENTITY

2.1 В британском варианте английского языка

2.2 В американском варианте английского языка

2.3 В канадском варианте английского языка

2.4 Южноафриканском, индийском, австралийском и др. вариантах английского языка.

Заключение.

Список использованных источников: (отдельно словари и электронные ресурсы, см. оформление у меня в дипломе, оформление ссылок в тексте там же).

Вопросы, которые должны быть затронуты: когда слово «идентичность» стали употреблять вместо слова «самоопределение»? Как соотносится друг с другом «я для себя» и «я для других» ? (изначально этот вопрос изучался в психиатрии, но затем…) Во второй части должно быть очень много примеров для доказательства теории (гипотеза со временем появится) и того, что работа актуальна.

Теоретическая часть должна быть готова полностью к маю (после праздников) и должна содержать немного примеров для того, чтобы показать, что работа актуальна. Практическая часть должна быть готова к сентябрю – октябрю полностью. Во время работы необходимо будет постоянно фрагментарно отправлять то, что готово научному руководителю на проверку во избежание неожиданных серьезных правок содержания работы (научрук у меня строгая и это дело любит=_=)

вот требования к магистрской диссертации http://www.finec.ru/files/doc/magistratura/2011/ma... ОБЪЕМ 70 стр без учёта приложений. (продублировано в прикреплённом файле)