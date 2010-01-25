Angel_Cody

Константин Angel_Cody

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Текст о туризме
С Константином было очень приятно работать. Все договоренности соблюдает, всегда на связи - оперативно отвечает на возникающие вопросы. Буду рад и далее сотрудничать над его проектами.
Заказали у Александра текст для нашей туристической компании, для привлечения новых клиентов. Автор справился с поставленной задачей просто шикарно! написал замечательный текст и при этом учел все наши пожелания! В общем, мы в восторге! Будем работать с ним и дальше! Спасибо огромное!:)
Ответный отзыв
olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн для сайта WP (приватно для olechka_dumka)
WordPress
Было приятно работать с Константином. Интересный проект, мне очень понравился. В общении все было супер. Оплата мгновенная. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Грамотный и терпеливый исполнитель. Мало того что дизайн нарисовала очень красиво и с фантазией (с первой попытки понравилось всем кому показывал), так ещё и много численные пожелания по перемещению некоторых мелких элементов вроде "туда, сюда, а теперь всё обратно" выполняла быстро, терпеливо и даже сама подсказала пару интересных идей, за что ей отдельное спасибо. Исполнителем доволен, будем работать дальше.
Ответный отзыв
juvesez
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$33
10 баллов
15 лет назад
Курсовой проект (matlab с нейрорасширением)
Терпеливый, понятливый, вежливый заказчик, работа прошла как по маслу!
Один из лучших исполнителей с которыми мне приходилось работать. Работа была сделана быстро, качественно, с учётом всех пожеланий. Получил за неё "отлично".
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