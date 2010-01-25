Angel_Cody

Нужно сделать дизайн для сайта на cms modx. Соответственно ищем того(тех), кто сможет сделать дизайн, сверстать и натянуть на cms. Поэтому интересует цена и сроки на ваши услуги именно на каждый из этих этапов. Если ...
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
Текст для туристической компании, который спровоцировал бы у людей интерес к нашим услугам.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Компании нужен человек который будет заниматься развитием и продвижением групп в фейсбуке(для начала) и форума на сайте. И группы и форум на английском языке. Требуется: - ежедневное ведение и поддержка групп и ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для нескольких англоязычных сайтов и групп в соц сетях требуется копирайтер для написания статей, новостей, объявлений и т.д. на английском языке. Желательно что бы весь цикл был на вас: выбор темы(если не указаны заранее), ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Магистрская диссертация по когнитивной лингвистике (просьба писать только хорошо разбирающимся в предмете людям!) НА ОСНОВЕ диплома (отличный диплом, 50 стр «Концепт NATIONAL IDENTITY как ценность на примере англоязычных масс-медиа "). Тема диссертации: „Особенности репрезентация лингвокультурного ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Курсовая работа для магистранта первого курса по когнитивной лингвистике (просьба писать только хорошо разбирающимся в предмете людям!!) НА ОСНОВЕ диплома (отличный диплом, 50 стр "Концепт NATIONAL IDENTITY как ценность на примере англоязычных масс-медиа " ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн для сайта на dle 9.4 Дизайн нужен на тему смеси anime и музыки (jrock, jpop, kpop и т.д.). Очень желателен дизайнер разбирающийся в теме. Сразу пишите примерную стоимость выполнения работы.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно восстановить из вебархива (wayback.archive.org) сайт. Сайт был на DLE, восстановить нужно так что бы он снова работал на DLE (можно и на другой cms, но на dle думаю будет легче). Восстановить с разделами, картинками ...Прочее1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен дизайн для сайта коктейлей под WPДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тема диплома" Концепт "national identity" как ценность на примере текстов английских масс медиа" Первая часть сделана на 2\3. План диплома есть. Во второй части должно быть лингвистические исследование - анализ концепта. Диплом нужен до ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Для открывающегося городского информационно-развлекательного портала нужно придумать логотип. Скорее всего какой-то графический символ. Стильный,запоминающийся, не вызывающий ассоциаций с другими брендами. Тональность логотипа, настроение: новизна, яркость, нестандартность,интересная жизнь, новые горизонты, движение... Цвета скорее ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Предмет - Методы управления проектами Методичка прилагается Сделать для расчёты для интернет магазина и сравнить с обычным. ИСПОЛНИТЕЛЬ(altklug) ПРОПАЛ! НУЖНО СРОЧНО ДОДЕЛАТЬ! СРОКИ САМЫЕ КРАТЧАЙШИЕ! Прикладываю присланный ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Выполнить курсовой проект. "Применение нейросети для аппроксимации функции" Есть методичка. Теорию можно взять из Ю.П. Маслобоев "Neural Network Toolbox" Пример выполнить в Matlab с нейрорасширением. Пишем сразу цену ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Тема: аналитические исследования в экономике. Выполнить нужно в кратчайшие сроки. Есть методичка, но она не помещается в приложения (3мб). Залил её сюда http://rapidshare.com/files/340615083/1.rar.htmlРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется рерайт для заполнения нескольких сайтов. Минимум - 1 статья по одной теме в неделю. Тематика сайтов в основном развлекательная (фильмы, сериалы, игры, аниме и т.д.), а также Mac, гаджеты, Япония и т.д. ...Копирайтинг124 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для ресторана/ночного клуба - в стиле оперы. Резиновый, 3 столбца, кросбраузерность, выпадающее горизонтальное меню, по возможности лёгкий. Подробнее в аське.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть psd файл с нарисованным шаблоном. Нужно немного его подправить, сделать из него шаблон для DLE 7.5 и вставить туда пару скриптов (динамическое меню, вывод случайной фразы в определённом месте на сайте). Шаблон не ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Дизайн для сайта тематики сериала "Lie to me" для DLE 7.5, светлый, резиновыйДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад