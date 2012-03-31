Дипломная работа (Лингвистика)

$200
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Дипломная работа:

Тема: "Суффиксация как способ словообразования в современном немецком языке. Суффиксация имен существительных".

Объем: 50-65 л.

Срок: 1 глава сдается до 17 апреля, 2 глава - до 1 мая, к середине мая - весь диплом.

Имеется методичка, отправлю исполнителю проекта.

Бюджет: 6000р. Оплата через Web Money, ЯД.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов