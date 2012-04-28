Курсовая по гражданскому праву

Магистрская диссертация по когнитивной лингвистике (просьба писать только хорошо разбирающимся в предмете людям!) НА ОСНОВЕ диплома (отличный диплом, 50 стр «Концепт NATIONAL IDENTITY как ценность на примере англоязычных масс-медиа "). Тема диссертации: „Особенности репрезентация лингвокультурного ...