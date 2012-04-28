Курсовая по гражданскому праву

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема Товарищество как юридическое лицо.

Методические указания во вложении.

Срок 6 апреля.

Объем работы 25 стр.

12 лет назад
Tatisya
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Lan7
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$25
6 дней
Елена выполняла для меня несколько проектов. Очередная работа выполнена отлично. Работы сдаются без доработок. Елена - профессионал.
Татьяна - прекрасный заказчик, очень приятна в общении, всегда на связи, оплата своевременно.