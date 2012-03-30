Курсовой проект. Задание во вложении.
Диплом по духовности человека и его особенностях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок? Стоимость? % уникальности?
нужен очень качественный проект.
Вид: дипломный проект
Предмет: психология
Тема: Дyx0вH0сTь чeл0веKа и ег0 пcиx0л0гичеcкие 0C0беHн0сти
Детали, план в приложении
Также есть метода, 2 образца,
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Необходимо выполнить реферат с практич. частью по Финансовому управлению компанией, тема "Системы финансовых коэффициентов". Методичка прилагается Срок – вечер 1 апреляЗакрыт12 лет назад
Магистрская диссертация по когнитивной лингвистике (просьба писать только хорошо разбирающимся в предмете людям!) НА ОСНОВЕ диплома (отличный диплом, 50 стр «Концепт NATIONAL IDENTITY как ценность на примере англоязычных масс-медиа "). Тема диссертации: „Особенности репрезентация лингвокультурного ...Закрыт12 лет назад
см файлЗавершен12 лет назад
По заданию. Срок: завтра.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
срок 16-04-2012 антиплагиат от 70% Орг. культура в турфирмеРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Информационно-измерительные системы" Срок выполениния 10 апреля Тема работы: Функциональный модуль информационно-измерительной системы для определения степени ожога Требования в аттаче Выполнение согласно задания, плана на 2 листах.Закрыт12 лет назад
Тема:Особенности словесно-логического мышления у детей дошкольного возраста с ОНР(общее недорозвитие речи)Закрыт12 лет назад
Предмет, дисциплина: Психология Тема работы: Особенности субъективного благополучия в юношеском возрасте Тип работы: Курсовая Содержание: Теория+практика Объем работы: 25-30 страниц Срок выполнения: до 8 дней Антиплагиат от 70% Прикладываю примерный список литературы, вышлю исполнителю некоторые книги ...Закрыт12 лет назад
Нужен диплом. Тема - "Разработка фирменного стиля предприятия". Есть методичка, но отношения к дизайну она не имеет никакого. Всвязи с этим в первую очередь хотелось бы получить план диплома. Может быть кто то выполнял похожие работы и может ...Закрыт12 лет назад