Курсовая работа (15с)

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Тема - "Ист0рическое развитие в раб0тах К. Маркса и Э. Дюркгейма"

Оформление стандарт:

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Текст работы выполняется на листах формата А4 со следующими размерами полей: левое – 3,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце в рамке углового штампа.

Антиплагиат от 80%

Важно: Объем 15 страниц.

Жду предложений по цене и сроку выполнения.

12 лет назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$37
5 дней
Хорошая работа, продолжим сотрудничество!
Спасибо за интересный заказ и быструю оплату!