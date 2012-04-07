Курсовая работа (15с)

Курсовой проект. Задание во вложении.
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Тема - "Ист0рическое развитие в раб0тах К. Маркса и Э. Дюркгейма"
Оформление стандарт:
Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.
Текст работы выполняется на листах формата А4 со следующими размерами полей: левое – 3,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце в рамке углового штампа.
Антиплагиат от 80%
Важно: Объем 15 страниц.
Жду предложений по цене и сроку выполнения.
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