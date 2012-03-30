Годовой отчет компании

Курсовой проект. Задание во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод не нужен. Нужен человек с хорошим знанием английского и желательно с подготовкой по экономике и бизнесу, чтоб не лезть за каждым термином в поисковик.
Дано:
Годовой отчет крупной компании, в нем много воды и повторяющихся элементов.
Задача:
Выкинуть лишнее, не потеряв смысл и детали. Структуру документа оставить. Цифры (+ диаграммы, таблички) оставить. Лаконичное, четкое, понятное изложение.
Претендент:
Выбираю до понедельника включительно. Для теста предлагаю раздел Services Business (стр. 21-25).
Срок:
После утверждения исполнителя дам неделю. Меньше - лучше, если не в ущерб качеству.
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