Годовой отчет компании

Перевод не нужен. Нужен человек с хорошим знанием английского и желательно с подготовкой по экономике и бизнесу, чтоб не лезть за каждым термином в поисковик.

Дано:

Годовой отчет крупной компании, в нем много воды и повторяющихся элементов.

Задача:

Выкинуть лишнее, не потеряв смысл и детали. Структуру документа оставить. Цифры (+ диаграммы, таблички) оставить. Лаконичное, четкое, понятное изложение.

Претендент:

Выбираю до понедельника включительно. Для теста предлагаю раздел Services Business (стр. 21-25).

Срок:

После утверждения исполнителя дам неделю. Меньше - лучше, если не в ущерб качеству.