Курсовой по проектированию металлорежущих станков

Здравствуйте. Необходимо выполнить курсовую по проектированию металлорежущих станков.

Вся необходимая информация для расчета на чертеже детали.

Дополнительная в методичке.

Общий вид станка должен быть выполнен с промышленным роботом ( например разместить его справа от станка) с указанием рабочей зоны( ее графическое изображение- обычно располагается в правом верхнем углу чертежа в круге). Техническая характеристика промышленного робота и технические требования.

Развертку вычертить и коробку скоростей.

Прототип станка для модернизации - 6Н12П

Сроки - до 12 апреля.

Жду предложений по цене. Оплата webmoney.

Просьба отвечать на проект тем, у кого есть опыт в написании работ по данному направлению и заинтересованным в длительном сотрудничестве.