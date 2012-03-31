Требуется теоретическая дипломная работа на тему : «Проблема сохранения культурного наследия. Деятельность ЮНЕСКО». Объем: 65-70 страниц, 14 шрифтом, 1,5 интервала Антиплагиат: от 65 % Структура: Введение. (Цели, задачи, актуальность) 1 глава: культурное наследие( характеристика культурного наследия: виды культурного наследия (материальное ...
Система контроля микроклимата в серверном помещен.
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Дипломная работа
Тема: Система контроля микроклимата в серверном помещении
Срок выполнения работы – 23 апреля
Требования к работе:
Исходные данные: серверное помещение на 2-3 сервера с наличием системы кондиционирования воздуха, системы отопления.
Необходимо разработать систему контроля реализованную на ЭВМ, микропроцесооре (характеристики любые) с подключенными датчиками температуры и влажности.
При превышении заданных параметров система подключает либо кондиционер (уже имеется в помещении) либо отопитель (уже имеется в помещении), в случае выхода оборудования (кондиционер либо отопитель) из строя система посылает уведомление через интернет, SMS шлюз на сотовый телефон оператора (в случае выхода из строя системы).
Так же система регулирует работу кондиционеров (попеременная работа, выход из строя, отдых) и отопителей (то же) Выполнение согласно задания на работу, БЖД, экономику БЖД: состоит из пяти пунктов и относится как бы не к самому проекту а к тому где мы разрабатываем (т.е. абсолютно любое место). 1. Описание помещения (места разработки прокта), 2. Анализ опасных и вредных факторов (ток, шум, освещение и микроклимат), 3. Система кондиционирования рабочего места (по отдельной методичке таблица 1 и таблица 3, их в работу и обновить, более современное оборудование, расчет с методичке), 4. Пожарная безопасность, 5. Экологичность проекта
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